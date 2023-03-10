بعد إصابته بنزلة برد.. فحوصات طبية متواصلة لـلاطمئنان على شيكابالا

يحرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على إجراء فحوصات طبية بشكل متواصل لمحمود عبد الرازق " شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق، في ظل معاناته من نزلة برد قوية منذ أيام.

وقام الجهاز الفني للفريق بالاطمئنان على شيكابالا ، و تمنوا له التعافي والعودة سريعا للتدريبات، و طالبوه بأخذ القدر الكافي من الراحة والعلاج كي يتماثل للشفاء سريعا.

و منح الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا راحة لـ شيكابالا من المشاركة في التدريبات حتي يتعافي بشكل نهائي من نزلة البرد التي يعاني منها.

تدريبات تأهيلية لـ"جابر وجمعة"

أدى عمر جابر وعبد الله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الثنائي بالركض حول الملعب بجانب أداء تدريبات تأهيلية آخرى، يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات ، بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي .

ويعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الأمامية، بينما يعاني عبدالله جمعة من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم تعرض لها قبل مواجهة الترجي التونسي الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

جلسة لـ فيريرا مع لاعبى الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين في عدة أمور مهمة، وطالبهم بمواصلة العمل والتركيز بكل جدية لتحقيق الفوز في لقاء إنبي المقبل ومواصلة النتائج الإيجابية في كافة البطولات.

وأكد فيريرا على أهمية مباراة وضرورة لقاء الفريق البترولي، وشدد على ضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط في مشوار البطولة ، مؤكدا ثقته في قدرات الجميع لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.