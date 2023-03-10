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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عشاء خفيف وسهل .. طريقة عمل البطاطس بالفرن

طريقة عمل البطاطس
طريقة عمل البطاطس بالفرن  

تعتبر طريقة عمل البطاطس بالفرن، من الوصفات الشهية والسهلة والمفيدة؛ حيث تعتبر البطاطس من الخضروات الغنية بالنشويات فهي مصدر غني بالطاقة، ويساعد أطفالك على الحركة واللعب و إعطاء الطاقة و النشاط فضلا عن طعمها اللذيذ جدا.

 

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قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل البطاطس في الفرن، وهي أحد الأكلات المصرية البسيطة والسهلة والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 55 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

 طريقة عمل البطاطس بالفرن

 

طريقة عمل البطاطس بالفرن

 

مقادير طريقة عمل البطاطس بالفرن : 

1 كيلو جرام بطاطس مسلوقة

3 بيضات

قطعة من الزبدة

ملح

بهار

جوزة الطيب

1/2 كوب من الكريمة الطازجة

 

طريقة عمل البطاطس بالفرن :

_ في البداية نضع البطاطس المسلوقة في صينية، ونضعها في الفرن.

_ ثم نخرجها ونضعها في ألة الهرس، ويضاف الزبدة و رشة ملح و بهار و جوزة الطيب.

_ ثم تضاف الكريما الطازجة، ويضاف البيض، ونهرس المكونات مع بعضها.

_ ثم نعبيهم بكيس التزيين، و نضعهم في صينية على شكل وردات دائرية.

_ نحضر وعاء أخر، ونضع بيضة مع الكريما، ونقلب جيدا، وندهن وردات البطاطس بالخليط ثم ندخلها إلى الفرن .

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