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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ممكن تبقى أي حاجة على ذوقك.. إزاي تغير صورة خلفية Google Chrome

Google Chrome
Google Chrome

أصبحت الصفحة الرئيسية الجديدة في متصفح  جوجل  كروم Google Chrome بسيطة وعملية، لكنها في نفس الوقت تخلو من الحيوية والجاذبية؛ لذلك يمنحك جوجل كروم ميزة تخصيص الصورة الخلفية Background للصفحة الرئيسية. 

ووفقا لتقرير androidpolice يمنحك متصفح  جوجل  كروم عدة مميزات منها وسائل مختلفة لتخصيص خلفية متصفح  Google  الخاصة بك،  يمكنك تغيير مظهر المتصفح بالكامل باستخدام ثيمات Google Chrome الموجودة والمحملة مسبقا من الشركة، وإضفاء بعض المرح والإثارة على الصفحة الرئيسية.

كما يمكنك أيضا تحميل صورك الشخصية من جهاز الكمبيوتر الشخصي بك لتكون خلفية الصفحة الرئيسية لجوجل كروم،  قم بتحميل صورك لاستخدامها كخلفية، وبالتالي ميزات التخصيص هذه تمنحك اختيارات لانهائية للخلفيات.

ويمكنك تغييرها كل يوم أو حسب حالتك النفسية ومودك، إذا مللت من التحديق في نفس الصفحة كل يوم أو إذا كنت لست من محبي النظر إلى الواجهة البيضاء الفارغة يمكنك إذا تعديل الواجهة لتناسب ذوقك الشخصي.

تغيير خلفية جوجل في محرك كروم Chrome، تعمل فقط مع متصفح  Google Chrome، ولا تعمل المتصفحات القائمة على Chromium ، مثل Brave أو مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge ، معظمها لها إعدادات تخصيص الخلفية الخاصة بها ولها خطوات مختلفة.

قد تعمل ثيمات جوجل كروم Google Chrome في متصفحات Chromium الأخرى ولكن بصورة أكثر تقييدا وليس بنفس مساحة الحرية والبراح الموجودة في جوجل كروم التي تحتوي على ثيمات أكثر وتسمح بصورك الشخصية من جهازك الشخصي،  يمكنك تغيير خلفية جوجل فقط من خلال أجهزة لسطح المكتب لأن هذا الخيار ليس متوافرا لنسخ الأندرويد والآيفون. 

إليك طريقة تغيير خلفية جوجل:

قم بفتح متصفح الويب بشكل عادي مثلما تفعل دائما

Google Chrome

انقر فوق الزر Customize Chrome الموجود أسفل الشاشة بأحرف صغيرة للغاية، ستجده في الجاني الأيمن.

سترى مجموعات مختلفة من الخلفيات، اختر المجموعة التي تريد تعيينها كخلفية لـ Google.

Google Chrome

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عندما تنقر فوق الصورة سينقلك جوجل إلى صفحة تفتح ألبوم الصور الذي قمت باختياره، تجول بين الصور واختر تلك التي تريد أن تعتمدها كواجهة لك من جوجل واستخدم زر تم Done لحفظ التغييرات.

Google Chrome

في حالة إذا كنت تريد تغيير الخلفية بشكل يومي قم بتفعيل خاصية Refresh daily ثم انقر على تم ليحفظ اختيارك.

في حالة إذا كنت تريد صورك الشخصية كخلفية على جوجل، اختر Upload from device وبعدها اختر الصورة التي تناسبك

Google Chrome

بعد تعيينك الصورة من الجهاز انقر فوق خيار Open لتحميلها على المتصفح ثم بعد ذلك اضغط تم.

جوجل جوجل كروم Google Google Chrome Chromium مايكروسوفت إيدج Microsoft مايكروسوفت

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