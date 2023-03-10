محمد رياض: رفضت دور الملك فاروق من أجل هذا العمل

قال الفنان محمد رياض، أنه تم العرض عليه دور الملك فاروق وكان يعشق دور علي بمسلسل رد قلبي قبل أن يفكر حتي فى التمثيل، لأنه كان يحب يوسف السباعي جدا ورواياته.

وأضاف الفنان محمد رياض، خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية مني الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "عندما عرض علي دور فى مسسلسل رد قلبي.. فطبعا بلا أدني تفكير قولتلهم عايز أعمل دور علي.. وكان أستاذ أحمد توفيق مكنش عايزني أعمل علي ولكن الملك فاروق ولكني أعتذرت".

وتابع الفنان محمد رياض: "قالي بقولك هتعمل الملك فاروق تقولي علي الحبيب.. قالي طب خلاص مش عايزك خالص وزعل.. وبعدها بكام يوم قالي تعالي ياسيدي أعمل علي بتاعك الحبيب.. وهذا المسلسل نجح جدا فى دول الخليج".