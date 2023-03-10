البحر الأحمر تشارك في جناح «أيادي مصر» بمعرض القاهرة الدولي

شاركت محافظة البحر الأحمر في جناح منصة "أيادي مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية والمقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته ال(56) في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023 .

يتضمن جناح منصة " أيادي مصر" عدد من الأجنحة تمثل مختلف محافظات الجمهورية لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات بشكل مجاني بما يساهم في زيادة فرص التسويق لصغار المنتجين.

ويأتي جناح محافظة البحر الأحمر، تحت إشراف الإدارة العامة للإنتاج وبمشاركة عدد كبير من العارضين من كافة مدن المحافظة وخاصة مدينتي شلاتين وحلايب المعروفتين بتراثهم المميز .

وكان قد افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المعرض.

