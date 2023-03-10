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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ ندوة عن ترسيخ قيم الولاء والانتماء بمركز شباب القصير.. صور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذ مركز شباب القصير، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "الإدارة العامة للشباب"، ندوة بعنوان" ترسيخ قيم الولاء والانتماء" بمقر النادي الثقافي بمركز شباب القصير.

 

وأوضحت نادية إبراهيم السيد، مدير الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن الندوة تأتي ضمن خطة النادى الثقافي بالإدارة، والذى يهدف إلى  معرفة أهمية غرس قيم الولاء والانتماء لدي أبناء الوطن.

 

 على الجانب الآخر شاركت محافظة البحر الأحمر في جناح منصة "أيادي مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية و المقام بمعرض القاهرة الدولي في دورته ال(56) في مركز القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من  9 حتى 18 مارس 2023 .

 

ويتضمن جناح منصة " أيادي مصر" عدد من الأجنحة تمثل مختلف محافظات الجمهورية لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات بشكل مجاني بما يساهم في زيادة  فرص التسويق لصغار المنتجين.

 

ويأتي جناح محافظة البحر الأحمر، تحت إشراف الإدارة العامة للإنتاج وبمشاركة عدد كبير من العارضين من كافة مدن المحافظة وخاصة مدينتي شلاتين وحلايب المعروفتين بتراثهم المميز وكان قد افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المعرض.

القصير الشباب والرياضة البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر وزير التنمية المحلية وزيرة البيئة

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