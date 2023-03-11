ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها بإطلالة جديدة لها.. شاهد

تألقت الفنانة ملك احمد زاهر، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ملك زاهر مرتدية بليزر باللون الفوشيا، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر منسدلا علي اكتفها بانسيابية، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.

يُذكر أن ملك أحمد زاهر تحدثت، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة: "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسرفي اليد.

وتابعت قائلة:"بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانتوقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".