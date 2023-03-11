محمد شاهين: أقدم أغنية دويتو مع حودة بندق ضمن حلقات بابا المجال

كشف الفنان محمد شاهين انه من المقرر أنه يخوض الماراثون الرمضاني القادم باغنية جديدة ، ضمن أحداث مسلسل بابا المجال ، والذى يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان .

وقال الفنان محمد شاهين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : من المقرر أن أقدم أغنية تحمل أسم بابا المجال ضمن احداث العمل مع حوده بندق .

وأضاف محمد شاهين قائلاً : قد أظهر ضمن أحداث العمل فى مشهدين فقط كضيف شرف داخل الاحداث ، فى قالب درامي يتماشي مع الأغنية .

مسلسل بابا المجال، يعرض خلال شهر رمضان عبر قناة النهار، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، رياض الخولي، جومانا مراد، نسرين أمين، باسم سمرة، فرح يوسف، أحمد كشك وغيرهم.

تدور قصة مسلسل بابا المجال، حول عائلة تعيش في منطقة شعبية، وتدور بينهما عدد من الأزمات والمواقف، فيما يعمل مصطفى شعبان في مجال التجارة، واسمه زين، فيما تدور بينه وبين باسم سمرة “عزوز” العديد من الأزمات خلال الأحداث.