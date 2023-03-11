ماتدخلوش في شغلنا|وزير التعليم يرفض مطالب تغيير نظام طباعة امتحانات الثانوية العامة

رد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على مطالب أولياء الأمور بتغيير نظام طباعة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث كان قد طالب الأهالي وزير التربية والتعليم عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب، بطباعة الاسئلة المقالية في ظهر ورقة البابل شيت ، بحيث تكون إجابات الطالب في امتحانات الثانوية العامة في ورقة واحدة بدلا من وضع الأسئلة المقالية في ورقة منفصلة لضمان عدم التلاعب بأي من اوراق الطالب واجاباته وكذلك تسهيل عملية الاجابة وكتابة البيانات في ورقة واحدة امام الطالب.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم : كنت أتمني ذلك وفكرت فيه فعلا، ولكن عمل scan للبابل شيت يتطلب ان يكون ظهره دون كتابة عليه.

‎وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب موجها حديثه لأولياء الامور : فنيات طباعة امتحانات الثانوية العامة هي دور الوزارة ، لا تقلقوا.

واستكمل الوزير تصريحاته قائلا لاولياء الامور : "بلاش تتدخلوا في التفاصيل .. المهم ان كل طالب يأخذ حقه بشفافية وعدالة مطلقة بإذن الله.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون zero defect ، اي ستكون امتحانات منضبطة من جميع الجوانب بدون أي مشاكل.

وعلى جانب آخر من تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحميل وإتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وسيتم خلال ساعات الإعلان عن اتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم .

وسوف تحاكي النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023 شكل و نظام اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لتدريب الطلاب.