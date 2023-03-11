عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماتدخلوش في شغلنا|وزير التعليم يرفض مطالب تغيير نظام طباعة امتحانات الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

رد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على مطالب أولياء الأمور بتغيير نظام طباعة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث كان قد طالب الأهالي وزير التربية والتعليم عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب، بطباعة الاسئلة المقالية  في ظهر ورقة البابل شيت ، بحيث تكون إجابات الطالب في امتحانات الثانوية العامة في ورقة واحدة بدلا من وضع الأسئلة المقالية في ورقة منفصلة لضمان عدم التلاعب بأي من اوراق الطالب واجاباته وكذلك تسهيل عملية الاجابة وكتابة البيانات في ورقة واحدة امام الطالب.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم : كنت أتمني ذلك وفكرت فيه فعلا، ولكن عمل scan للبابل شيت يتطلب ان يكون ظهره دون كتابة عليه.

‎وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب موجها حديثه لأولياء الامور : فنيات طباعة امتحانات الثانوية العامة هي دور الوزارة ، لا تقلقوا.

واستكمل الوزير  تصريحاته قائلا لاولياء الامور : "بلاش تتدخلوا في التفاصيل .. المهم ان كل طالب يأخذ حقه بشفافية وعدالة مطلقة بإذن الله.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون zero defect ، اي ستكون امتحانات منضبطة من جميع الجوانب بدون أي مشاكل.

وعلى جانب آخر من تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحميل وإتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وسيتم خلال ساعات الإعلان عن اتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم .

وسوف تحاكي النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023 شكل و نظام اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لتدريب الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا ويكشف حقيقة الظرف المغلق

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن توقعاته لنتيجة لقاء الأهلي وصن داونز

ترشيحاتنا

ضربة قوية لـ الدولار.. الأخضر يسجل خسائر حادة

قبل رمضان .. كيلو اللحوم البلدي بـ 160 جنيها بمنافذ وزارة الزراعة

5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز.. اعرف التردد

بسعر الصيني.. تعرف على أشهر سيارة فرنسية في مصر

هل يجب تكرار نية الصيام لشهر رمضان يوميا.. علي جمعة يحسم الجدل

الأهلي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود المخملي .. رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

طالبة صينية تفاجئ العالم بتصرف غريب في حفل التخرج|فيديو

مسرح العرائس.. حكاية أمر أصدره جمال عبد الناصر بسبب والد أحمد السقا

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

فيديو

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ