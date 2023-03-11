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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد هوج بول.. القبض على شخص يدير منصة لتعدين العملات الافتراضية

بيتكوين
بيتكوين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) بالترويج لبيع أجهزة تستخدم فى تعدين العملات الإفتراضية على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته (24 كارت شاشة – 6 باور سبلاى – راوتر – 4 لوحة إلكترونية– 4 حامل معدنى – 4 مروحة كمبيوتر – كمية من الكابلات والتوصيلات).

وبمواجهته أقر بإنشاء منصة إلكترونية لتعدين العملة الإفتراضية (أى ثريم / RVN) عن طريق إستخدام المضبوطات، وعقب ذلك يقوم بتحويل العملة لمحفظته الإلكترونية على المنصة وبيعها على مواقع التواصل الإجتماعى وتحصيل المبالغ المالية عن طريق خدمة المحفظة الإلكترونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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