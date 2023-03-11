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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربته بحجر.. المتهم بقتل شخص في الدقهلية يعترف بتفاصيل الجريمة

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثمان (أحد الأشخاص) بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز).

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما ، وقام بإستدراج المجنى لمحل الواقعة وحال تواجده معه غافله وتعدى عليه بقطعة حجرية محدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستولى على دراجته النارية وألقى هاتفه المحمول بمجرى مائى ، وتم بإرشاده العثور على الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميله سيئ النية  (عامل "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امن الدقهلية وزارة الداخلية الامن العام قتل الدراجة النارية خلافات مالية

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