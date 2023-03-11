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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. رسالة دعم من خالد الغندور لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة داعمة للنادي الأهلي قبل لقاء صن داونز، في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “يارب”.

توقع خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق، نتيجة لقاء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام فريق صن داونز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم غدًا السبت.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "افتكروا بكرا.. الأهلي نتيجة إيجابية ضد صن داونز".

الأهلي وصن داونز

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على فريق صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة الثالثة عصرًا غد السبت بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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