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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سجدة التلاوة..هل يشترط لها الوضوء واستقبال القبلة؟..9 كلمات قالها النبي فيها

سجدة التلاوة
سجدة التلاوة

سجدة التلاوة هي التي ترد أثناء قراءة القرآن الكريم وفيها يسبح الإنسان ربه ويقول "سبحان ربي الأعلى"، ويتسأل الكثير ماذا نقول فى سجدة التلاوة ؟ وما حكم سجود التلاوة بدون وضوء ؟ وهل يشترط سجود التلاوة على طهارة ؟. 

ماذا يقال فى سجدة التلاوة 

( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته).

ماذا كان يقول النبي فى سجدة التلاوة ؟

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله فيقول: "اللهم إن سجدتها لك فتقبلها مني واجعلها لي عندك زخرا، وحط عني بها وزرا وارفعني بها عندك درجة وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك وعبدك داود".

وإذا لم يكن الشخص متوضئا فله أن يقول «سبحان الله والحمدلله والله أكبر ولا إله إلا الله» أربع مرات تجزئ عن سجدة التلاوة، أن سجدة السهو، ليست مثل سجدة التلاوة، فهي من جنس الصلاة ويقال فيها سبحان ربي الأعلى فقط.

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كيفية أداء سجدة التلاوة؟ 

سجدة التلاوة مثلها مثل الصلاة تستلزم استقبال القبلة، والوضوء.

سجدة التلاوة من غير وضوء

من أراد أن يسجد فهناك شروط لسجود التلاوة كشروط صحة الصلاة، وهى أن يكون الإنسان على وضوء والمكان الذى يسجد فيه طاهر وتكون ملابسه وبدنه طاهر، ومتوجه ، ويقال فى السجود سبحان ربي الأعلى.

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حكم سجدة التلاوة بدون حجاب

من كان يقرأ القرآن الكريم ووافقته أثناء قراءته سجدة تلاوة، فعليه أن يلتزم باستقبال القبلة والطهارة من الحدث الأكبر.

ويجب على المرأة إذا سجدت للتلاوة لابد أن تكون ساترة للعورة التي تسترها في الصلاة لأن سجدة التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط في الصلاة.

ولا يصح للمرأة عند قراءتها لأن بها سجدة تلاوة أن تسجد وشعرها مكشوف لأن السجود بعض صلاة والصلاة يشترط لها ستر العورة والطهارة الكاملة.

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هل يشترط الوضوء لسجدة التلاوة ؟

وقالت دار الإفتاء المصرية إن السجود عقب تلاوة آية من آيات السجود سنةٌ مؤكدةٌ في الصلاة وفي غيرها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ؛ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ" رواه البخاري.

وأوضحت الإفتاء، أنه يشترط لصحة سجود التلاوة: الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان؛ لكون سجود التلاوة صلاةً، أو جزءًا من الصلاة، أو في معنى الصلاة، فيشترط لصحته الطهارة التي تشترط لصحة الصلاة، وكذلك يشترط استقبال القبلة، وستر العورة، وأن تكون السجدة للتلاوة واحدة بين تكبيرتين، وعلى المأموم متابعة إمامه في فعلها وتركها، ولا تصح سجدة التلاوة إلا إذا استوفت هذه الشروط.

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