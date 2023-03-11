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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقييم مخابرات لسيطرة روسيا على باخموت.. الأوكرانيون مازالوا يقاومون

باخموت
باخموت

سيطرت القوات التي تقاتل لصالح الحكومة الروسية الآن على معظم الجزء الشرقي من مدينة باخموت الأوكرانية ، حيث اندلعت قتال عنيف منذ شهور ، وفقًا لآخر تحديث استخباراتي من وزارة الدفاع البريطانية نُشر على تويتر .

وقالت الوزارة إن النهر في وسط المدينة يمثل الآن الخط الأمامي للصراع.

لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على غرب باخموت. وقالت الوزارة إنه من خلال هدم الجسور الرئيسية واتخاذ مواقع إطلاق النار في المباني المحصنة ، جعل الجيش الأوكراني من الصعب على القوات المتحالفة مع روسيا المضي قدمًا - حتى بتحويل شريط واحد من الأرض المفتوحة إلى "منطقة قتل".

ومع ذلك ، قال التقييم البريطاني إن خطوط الإمداد الأوكرانية لا تزال عرضة للهجمات.

تغيير في التكتيكات
قال ميخايلو بودولياك ، أحد المساعدين الرئيسيين للرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين، إن روسيا تبدو وكأنها تغير تكتيكاتها في باخموت.

وقال بودولاك لصحيفة لا ستامبا الإيطالية إن روسيا "اجتمعت في باخموت بجزء كبير من أفرادها العسكريين المدربين وبقايا جيشها المحترف وكذلك الشركات الخاصة.".

شاركت قوات من مجموعة فاجنر بقوة في القتال من أجل باخموت.

وقال بودولاك إن كييف تقاتل في مدينة باخموت ، وهي مدينة مهجورة ومدمرة إلى حد كبير بالفعل ، للقضاء على القوات الروسية وتعطيلها.

 

 

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