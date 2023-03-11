الله يمسيك بالخير يا موس.. أحمد السعدني يعلق على نتيجة الأهلي وصن داونز

علق الفنان أحمد السعدني، على نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عبر تويتر: “الله يمسيك بالخير يا موس”.

الأهلي ضد صن داونز

وأحرز فريق صن داونز الهدف الثالث في مرمى الأهلي في المباراة التي تقام على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الفريق الجنوب إفريقي.

وسجل فريق صن داونز الهدف الثاني في مرمى الأهلي، من تسديدة من ثيمبا زواني في الدقيقة 24 من داخل منطقة الجزاء، وسط ارتباك دفاع الأهلي.

وكان صن داونز تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق مارسيلو أليندي، بينما سجل محمد شريف هدف الأهلي في الدقيقة 14.