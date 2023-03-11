عبد المحسن سلامة: تكلفة مواجهة الأرهاب وصلت إلى مليار جنيه شهريا

قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، إنه فى عام 2011 زادت الأمور فوضى ومصر عانت من فوضى أمنية وفوضى اقتصادية وفراغ أمني واقتصادي وسياسي، مما أدى الى تمكين الإرهاب من الدولة، بالإضافة إلى التمويل التى يأتى اليها من الخارج، والإرهاب أصبح لا يقتصر على الداخل فقط ولكن أصبح هناك مرتزقة من الخارج.

وأشار "سلامة" خلال لقائة ببرنامج"صباحك مصري" المذاع على فضائية أم بى سي مصر2"، أن الجماعات الارهابية بدأت تقيم سجون، لإخافة وترهيب الناس وإعدامهم وإرغامهم على السكوت والصمت للامتثال لاوامرهم، وبدأت الأمور تضطرب بشكل مخيف داخل سيناء.

وأكمل"سلامة" أن الاحداث بدأت تأخذ شكلا عنيفا وأصبح الإرهاب وقتها يهدد الدولة المصرية بالكامل، مضيفا الى أن المواجهة العنيفة بدأت اعتبارا من 2014 وأن "الرئيس السيسي" خلال فترة تولية كان يواجه مثل هذه الحروب الشرسة جدا حيث كانت تكلفة المواجهات ضد الإرهاب فى تصل الى مليار جنية شهريا وهو حجم المواجهة ضد الإرهاب خلال 90 شهر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام أنه فى عملية إرهابية واحدة زهقت فيها أرواح 300 شهيد فى مسجد الروضة، والتى لاتزال أكبر العمليات الارهابية على مستوى العالم حيث زهق فيها أعداد مهولة من الأرواح، ومن تلك اللحظة كانت المواجهة عنيفة وشرسة ضد الجماعات الإرهابية.