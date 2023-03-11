موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تناشد: البسوا تقيل | تفاصيل

أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من مساء يوم الإثنين المقبل ستتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح الأرض، حيث تسبب هذه المنخفضات حالة من التقلبات الجوية يأتي من ضمنها سقوط أمطار متفاوت في الشدة، معقبة: “عودة لسقوط الأمطار والأجواء الشتوية”.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من مساء يوم الإثنين المقبل ستتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح الأرض، حيث تسبب هذه المنخفضات حالة من التقلبات الجوية يأتي من ضمنها سقوط أمطار متفاوت في الشدة، معقبة: “عودة لسقوط الأمطار والأجواء الشتوية”.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، حيث تسجل ذروتها غدًا الأحد 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وتسود أجواء مائلة للحرارة خلال النهار وباردة خلال الليل.



أتربة عالقة في سماء القاهرة الكبرى

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت، أن غدًا الأحد متوقع وجود نشاط في حركة الرياح يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد وبعض المناطق من شمال الصعيد، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة في سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بداية من مساء يوم الإثنين المقبل ستتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح الأرض، حيث تسبب هذه المنخفضات حالة من التقلبات الجوية يأتي من ضمنها سقوط أمطار متفاوت في الشدة، معقبة: “عودة لسقوط الأمطار والأجواء الشتوية”.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوظا، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى يوم الإثنين 27 درجة مئوية، بينما تسجل العظمى يوم الثلاثاء 20 درجة مئوية بانخفاض يصل لـ7 درجات مئوية، لافتة إلى وجود نشاط بالرياح يوم الثلاثاء والذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة.





موجة تقلبات جوية حادة وسريعة:

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم السبت، إلى أن نشاط الرياح سيعمل على زيادة البرودة وإثارة بعض الرمال والأتربة، مؤكدة أن حالة التقلبات الجوية ستكون سريعة جدًا، حيث تبدأ مساء يوم الإثنين وتنتهي يوم الثلاثاء.





ووجهت عددًا من النصائح المهمة للمواطنين: “ مهم خلال هذه الفترة وحتى انتهاء فصل الشتاء المحافظة على الملابس الشتوي خاصة في الفترة المتأخرة من اليلل وساعات الصباح الباكر”، حيث تسجل الصغرى خلال فترة الليل بين الـ 11 والـ 12 درجة مئوية، معقبة: “بلاش ننخدع في الدفء والاستقرار في الأحوال الجوية خلال فترات النهار”.

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية لان هناك كتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، مما يؤدي الى ارتفاع شديد فى درجات الحرارة، مضيفة ان درجات الحرارة تكون مائلة للدفء الشديد فى محافظات الوجه البحرى وجنوب الصعيد والمدن الساحلية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن هناك شبورة مائية شديدة على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والطرق السريعة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية على أغلب الطرق.

وأكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد ان الشبورة المائية سوف تتلاشى مع سطوع الشمس، وأن غدا الاحد يشهد ارتفاع شديد فى درجات الحرارة ويستمر الارتفاع إلى يوم الاثنين، ولكن تنخفض الحرارة تدريجيا بداية من الثلاثاء سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، وأيضا منخفض جوي على البحر المتوسط.

ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة

وأكدت" منار غانم"أن التقلبات الجوية تبدأ من يوم الثلاثاء رياح محملة بالأتربة مع موجة صقيع شديدة، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 20 درجة، و انخفاض الحرارة 8 درجات، ناصحة منار بعدم تخفيف الملابس الشتوية بسبب الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة.