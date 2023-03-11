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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5 لاعبين كبار هيمشوا .. طلب عاجل من كولر لإدارة الأهلي

الأهلي
الأهلي

علق الناقد الرياضي حمدي الحسيني، على هزيمة النادي الأهلي بخماسية في مباراته أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

 

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وقال الحسيني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عدد من لاعبي النادي الأهلي سوف يرحلون على النادي الأهلي  بنهاية الموسم".

وأكمل حمدي الحسيني:"  نجوم كبار سوف يرحلون عن  الأهلي بنهاية الموسم الحالي بحوالي 5 لاعبين  ".

ولفت حمدي الحسيني:"  الجهاز الفني بقيادة كولر قدم لإدارة النادي الأهلي قائمة بأسماء اللاعبين الراحلين نهاية الموسم ".

ولفت حمدي الحسيني: “ كولر طلب مهاجم أفريقي صريح  وظهير ايسر  من إدارة النادي الأهلي، لتدعيم بعض المراكز”. 
 

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