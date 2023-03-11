اعترافات صادمة .. ماذا قال المتهم بقتل زوجته أثناء العلاقة الحميمية بالهرم

أدلى المتهم بقتل زوجته أثناء العلاقة الحميمية في منطقة الهرم باعترافات تفصيلية لجريمته حيث قرر أنه استغل تواجد زوجته في حالة من الاطمئنان له وقرر إنهاء الخلافات بينهما.

وقال المتهم: "خنقتها وهي في حضني لحد ما عينيها برّأت واتأكدت إنها ماتت" وأضاف أنه ترك جثتها على السرير ولم يفكر في طريقة للتخلص منها لكن كان كل همه الهرب قبل اكتشاف أمره.

وأمرت جهات التحقيق في الجيزة، بالتصريح بدفن جثمان ربة منزل قتلها زوجها أثناء ممارستهما العلاقة الحميمية في شقتهما بمنطقة الهرم غرب الجيزة بسبب تعدد الخلافات بينهما، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

وشهدت منطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، جريمة مأساوية على يد زوج حيث استغل إقامته علاقة حميمية مع زوجته ربة المنزل، وقرر التخلص منها بسبب تعدد الخلافات بينهما، وأثناء ذلك أطبق على رقبتها حتى سقطت جثة هامدة بين يديه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا تضمن العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في ظروف غامضة، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الحادث.

بالانتقال والفحص تبين للأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثة السيدة داخل غرفة نومها وبها آثار سحجات بمنطقة العنق، وعدم تواجد زوجها وإختفائها في وقت معاصر لوقوع الجريمة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد هاني الحسيني مفتش المباحث، العثور على أدوية وعقاقير مهدئة تخص زوج المجني عليها، كما تبين قيامه بالقضاء عليها والتخلص منها خنقا أثناء ممارسة العلاقة الزوجية في سرير الزوجية بشقتهما.

وعقب تقنين الإجراءات، شكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث برئاسة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، حيث تم الكشف عن مفاجأة وهي قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها أثناء إقامتهم العلاقة الحميمية في سرير الزوجية بشقتهما، واستغلاله ذلك لخنقها بسبب تعدد الخلافات بينهم.

ونشرت مباحث الهرم أكمنة متعددة ثابتة ومتحركة للبحث عن المتهم الهارب الذي ذهب إلى قسم الشرطة عقب مرور 24 ساعة على ارتكابه الجريمة، وتم اقتياده الى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدقن جثمان المجني عليها.