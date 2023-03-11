عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب ينهي حياته بطريقة مأساوية أمام أسرته في الوراق

صدى البلد

أنهى شاب حياته حرقا في منطقة الوراق بعدما سكب بنزين على جسده وأشعل فيه النيران أمام أسرته التي حاولت انقاذه وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة.

 تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة اخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، بورود إشارة لمأمور قسم شرطة الوراق من أحد المستشفيات بوصول مصاب بحروق متفرقة من الجسم وحالته خطرة.

توجيهات سريعة من قِبل العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الشمال بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين أن شابا عشرينيا يعاني من انفصام في الشخصية سكب على جسده مادة سريعة الاشتعال قبل أن يضرم النيران في جسده داخل المنزل على مرأى أسرته.

وفي وقت لاحق فارق الشاب الحياة متأثرًا بإصابته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

النيابة العامة مباحث الجيزة الوراق إنفصام شاب يحرق نفسه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

48 ساعة وتنطلق العاصفة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

ترشيحاتنا

تعليق صادم من رضوى الشربيني على سجود عروس حسن شاكوش بحفل زفافها

مطرب يوجّه اتهامًا لـ شيرين على الهواء

زلزال جديد يضرب تركيا وبيان عاجل من إدارة الكوارث والطوارئ

لو معاك أقل من 200 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري| صور

أمطار غزيرة وعواصف وأتربة.. الطقس السيئ يعلّق الدراسة في السعودية

خبر سار من التموين بشأن الطاقة الإنتاجية لـ الزيت.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان أسهل .. طريقة تخزين الكفتة جاهزة على القلي | بخطوة واحدة

قصير فوق الركبة.. هدى الأتربى تصدم الجمهور بإطلالة جريئة |شاهد

تأريخ وتوثيق جديد .. العثور على كنز في هولندا | شاهد

ظهور صادم لـ هيفاء وهبي بـ فستان أحمر جريء في حفل غنائي

فيديو

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

طبيب الزمالك ينفي مرضًا خطيرًا عن شيكابالا | فيديو

فنانة شهيرة تكتشف خيانة زوجها .. والأخير يعلق برد صادم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ