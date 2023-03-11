شاب ينهي حياته بطريقة مأساوية أمام أسرته في الوراق

أنهى شاب حياته حرقا في منطقة الوراق بعدما سكب بنزين على جسده وأشعل فيه النيران أمام أسرته التي حاولت انقاذه وتم نقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة اخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، بورود إشارة لمأمور قسم شرطة الوراق من أحد المستشفيات بوصول مصاب بحروق متفرقة من الجسم وحالته خطرة.

توجيهات سريعة من قِبل العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الشمال بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين أن شابا عشرينيا يعاني من انفصام في الشخصية سكب على جسده مادة سريعة الاشتعال قبل أن يضرم النيران في جسده داخل المنزل على مرأى أسرته.

وفي وقت لاحق فارق الشاب الحياة متأثرًا بإصابته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.