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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور وزير التعليم العالي.. نائبة تنظم صالونا لدراسة سوق العمل وربط المناهج باحتياجاته

الدكتور محمد أيمن
الدكتور محمد أيمن عاشور

تنظم الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، صالون رؤي الشباب، غدا الأحد، تحت عنوان "رؤي الشباب حول وظائف المستقبل  والتأهيل المهني لسوق العمل"، ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة.

ويسعى الصالون لرفع الوعي والإنتماء وطرح الرؤي والأفكار  بين الشباب والمسئوليين، كونه منصة حوارية تهدف لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية وبناء  الجمهورية الجديدة.

والمقرر أن تكون الجلسة بحضور الدكتور  محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور سمـير فرج الخبير العسكري والإستراتيجي، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور عمرو منتصر، استشاري الصحة النفسية، على أن تعقد بقاعة المؤتمرات الكبري بجامعة القاهرة.

الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي رئيس جامعة القاهرة الصحة النفسية وزارة الشباب والرياضة لجنة حقوق الانسان

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