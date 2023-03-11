ياسمين عز تحرج مطربًا على الهواء: المعجبات قالولك إيه وانت طالع معايا؟|شاهد

حلّ المطرب أكمل رسلان، ضيفًا علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" للحديث حول العديد من الموضوعات الخاصة بحياته الفنية والشخصية.
ووجهت ياسمين عز سؤالاً، للمطرب أكمل قائلة: "المعجبات قالولك إيه لما عرفوا إنك طالع معايا، ليرد الأخير ضاحكًا:" قالولي إحنا بنحبك بس ليه ياسمين عز".
وأردف ضاحكًا: “صحابي الرجالة بقوا كانت تعليقاتهم مضحكة، زي يابن المحظوظة ويابختك خدنا معاك، مضيفًا: ”الستات كلهم قالولي بعتنا بكام ياعشري".
وفي سياق آخر، قال رسلان خلال حواره بالبرنامج،: "كثير من المطربين أخذوا ألحان أغنيات سبق وقدمتها، مضيفًا: "مش عارف بقى توارد خواطر ولا إيه؟! بس في فنانين كتير".