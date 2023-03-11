ياسمين عز تحرج مطربًا على الهواء: المعجبات قالولك إيه وانت طالع معايا؟|شاهد

بعتنا بكام ياعشري..

حلّ المطرب أكمل رسلان، ضيفًا علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" للحديث حول العديد من الموضوعات الخاصة بحياته الفنية والشخصية.

ووجهت ياسمين عز سؤالاً، للمطرب أكمل قائلة: "المعجبات قالولك إيه لما عرفوا إنك طالع معايا، ليرد الأخير ضاحكًا:" قالولي إحنا بنحبك بس ليه ياسمين عز".

وأردف ضاحكًا: “صحابي الرجالة بقوا كانت تعليقاتهم مضحكة، زي يابن المحظوظة ويابختك خدنا معاك، مضيفًا: ”الستات كلهم قالولي بعتنا بكام ياعشري".

وفي سياق آخر، قال رسلان خلال حواره بالبرنامج،: "كثير من المطربين أخذوا ألحان أغنيات سبق وقدمتها، مضيفًا: "مش عارف بقى توارد خواطر ولا إيه؟! بس في فنانين كتير".

