التموين: مصر قررت عدم الاستمرار في اتفاقية الحبوب .. لهذا السبب |فيديو

أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن مصر كانت موقعة على اتفاقية دولية للحبوب مكونة من 34 مادة بمشاركة 35 دولة .



وقال إبراهيم عشماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الهدف من هذه الاتفاقية تجميع مصدري وموردي الحبوب على مستوى العالم ومشاركة الإحصائيات".

وأضاف إبراهيم عشماوي: "من حق أي دولة أن تعلق عضويتها أو تنهى عضويتها من الاتفاقية"، مضيفا:" أكثر من دولة تخارجت من هذه الاتفاقية لأنه لا توجد قيمة مضافة للاتفاقية".

وتابع إبراهيم عشماوي: "رأينا أن تواجدنا في هذه الاتفاقية لن يضيف الكثير ودور الاتفاقية استرشادي فقط"، مضيفًا:" مصر قررت إيقاف التواجد في هذه الاتفاقية ".

وأكمل إبراهيم عشماوي:" هذه الاتفاقية لم تضف الجديد لمصر في التوقيت الحالي، ومصر قررت عدم الاستمرار في اتفاقية الحبوب ".

ولفت إبراهيم عشماوي :" دور اتفاقية الحبوب أصبح استشاريًا فقط ولم يعد هناك جدوى للبقاء فيها ".

