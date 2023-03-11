وسيم السيسى : الحضارة المصرية القديمة عقدة اليهود الأزلية

حسم الدكتور وسيم السيسى،عالم المصريات،الجدل المثارة بشأن أن الفراعنة اصلهم أفارقة، معقبا:"أن الذين أثاروا هذا الجدل هم الافارقة السمر الموجودين فى أمريكا الشمالية".

ووصف وسيم السيسى خلال حواره برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي” هؤلاء الأفارقة:" كمخالب القط بالنسبة للصهيونية العالمية".

عالم يهودى

وأكد وسيم السيسى، أن عالم يهودى حتى النخاع أكد فى كتابته، أن عقدة اليهود الأزلية هي الحضارة المصرية القديمة".

وأوضح وسيم السيسى، أن اليهود فشلت محاولتهم فى تشويه الحضارة المصرية القديمة، فيحاولوا نسبها إلى أنفسهم.