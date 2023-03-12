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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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310 آلاف جنيه.. 5 أسباب لارتفاع أسعار الحج السياحي هذا العام| فيديو

الحج
الحج

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أسباب ارتفاع أسعار الحج هذا العام خاصة الحج السياحي والذي وصل إلى 310 آلاف جنيه.

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وقال ناصر ترك، عضو اللجنة العاليا للحج والعمرة، خلال مداخلة ببرنامج “من مصر”، المُذاع عبر فضائية “سي بي سي”،: “ارتفاع أسعار الخدمات المختلفة أحد أسباب ارتفاع أسعار الحج هذا العام.. سعر العملة العام الماضي كان يختلف عن هذا العام حيث زادت بنسبة 100٪”.

 

وأضاف عضو اللجنة العاليا للحج والعمرة،: “70% من الخدمات في الحج تكون بسعر الريال، ومعنى هذا أن فرق سعر الريال سبب أيضا في ارتفاع الأسعار، فضلا عن ارتفاع مستوى الأسعار في السعودية عن العام الماضي”.

 

وأشار ناصر ترك، إلى أنه “تم زيادة أعداد الحج هذا العام وبالتالي أصبح هناك زيادة في الطلب وهو ما سبب أيضا ارتفاع في الأسعار”، موضحا أن أغلب المعتمرين المصريين يسعون للسكن أمام الحرم المكي مما يزيد من تكلفة الرحلة.

 

وأوضح أن بوابة العمرة تنظم إصدار التأشيرات للمعتمرين وهناك تأشيرات صدرت بدون تنظيم، مشددا على ضرورة تطبيق عقوبات على المحتالين من أصحاب التأشيرات السياحية للسعودية.

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