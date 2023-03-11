التموين : نتوقع انفراجة في أسعار الأرز .. ووفرة بالأسواق الأيام المقبلة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مصر كانت موقعة على اتفاقية دولية للحبوب مكونة من 34 مادة بمشاركة 35 دولة، مؤكداً أن اتفاقية الحبوب تتعلق بتقديم المشورة والتحليلات فقط وأن مصر بعد تقييم موقفها من الاتفاقية لم تستفد منها.



لافتاً في مداخلة هاتفية له خلال “برنامج كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن مصر ليست أول دولة تنسحب من الاتفاقية وهناك دولاً سبقتها قرابة 6 دول منها دول في أمريكا اللاتينية.



موضحاً أن اتفاقية الحبوب لم تستفد منها مصر في الأزمات العالمية ومن ثم من حقها بعد قياس الأثر أن تقرر مدى أهميتها والغرض من تواجد مصر بها.

أسعار الأرز الأيام القادمة



ولفت إلى أنه فيما يخص الأسعار بالأخص الأرز توقع عشماوي أن تشهد أسعار الأرز انفراجه كبيرة خلال الفترة القادمة حيث في غضون أيام سيكون هناك وفرة من الأرز في الأسواق وانه سيتم النظر في آلية العرض من خلال البورصة المصرية وأنه تم استيراد الأرز، وخلال أيام سيكون هناك وفرة في الأسواق.