أبو الدهب: خسارة الأهلي بخماسية «كارثة».. والصفقات دون المستوى

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على خسارة الفريق أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :

" خسارة الأهلي بهذه النتيجة الثقيلة "كارثة" بكل المقاييس ، وليست المرة الأولى التي يخسر فيها الأهلي بتلك النتيجة من فريق صن داونز ، كما أن الخسارة كانت متوقعة من قبل المباراة ، بسبب تراجع مستوى المارد الأحمر في المباريات الأخيرة ، بالإضافة إلى أن الفريق فرط في الفوز على أرضه بالقاهرة ، حينما تعادل بنتيجة 2 – 2 .

و أضاف : " الأهلي لم يتعاقد مع صفقات مميزة هذا الموسم ، و جميعها دون المستوى ، سواءً في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية ، فلم يستفد الفريق من شادي حسين و مصطفى ميسي و البرازيلي برونو سافيو ، وكذلك الصفقات الشتوية التي انضمت في يناير الماضي ".