قائمة فريق أسوان لمواجهة فيوتشر بالدوري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة معسكر مباراة فيوتشر ، والتي ستقام اليوم الأحد باستاد أسوان ضمن مواجهات الجولة الحادي والعشرين.

وجاءت القائمة كالآتى :

عمرو حسام ،خالد وليد ،إسلام سليمان

،أحمد بلية ،الحسينى سمير ،أحمد دحروج

،ميدو مصطفى ،إسلام جمال ، إسلام صلاح

،محمد عطوة ،أحمد كاستيلو ،على فتحى

بلال السيد، رافائيل ،عماد فتحى ،مصطفى عبد الرسول ،أحمد خالد ،محمد ناجى جدو

حسام عرفات ،محمد المرسى ،محمد حمدى زكى ،محمود فهمى

محمد حمدى ميسى ،أحمد أشرف

ديلسون كامونى ، ماليك إيفونا .

وكان قد أكد أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق إحترامه وتقديره للقدرات والخبرات الفنية التى يمتلكها الجهاز الفنى واللاعبون بفريق فيوتشر ،والتى تحتم علينا كفريق أسوان رفع كافة معدلات التركيز والإعداد الذهنى للتعامل مع مثل هذه المباراة خاصة فى ظل إقامتها على ملعبنا الذى نسعى لإسترجاع تحقيق الإنتصارات عليه مستغلين المساندة الجماهيرية الكبيرة لجماهير أسوان فى كل مبارياتنا .

وأكد المدير الفنى لأسوان إكتمال صفوف الفريق بشفاء المهاجم الأنجولى ديلسون كامونى وإنضمامه للتدريبات الجماعية للفريق وأشاد بمستوى الحوافز والدوافع لدى اللاعبين لرغبة الجميع فى دخول التشكيلة الأساسية للمباراة .