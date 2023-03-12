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سيارات

جنرال موتورز تهدف لتقليص الرواتب والتكاليف بقيمة 1.5 مليار دولار

صدى البلد

تقدم جنرال موتورز عمليات شراء بقيمة 1.5 مليار دولار لمعظم الموظفين الذين يتقاضون رواتب في الولايات المتحدة لتقليص الشركة وخفض التكاليف.

 

تتوقع جنرال موتورز أن تكلفها جولة جديدة من عمليات تقليل الأيد العاملة حوالي 1.5 مليار دولار في الوقت الذي تحاول فيه تقليص حجم الشركة، سيكون لدى معظم موظفيها الذين يتقاضون رواتب في الولايات المتحدة وأولئك في جميع أنحاء العالم الذين أمضوا عامين على الأقل من الخدمة خيار التخلي عن وظيفتهم نظير مبلغ مالي. 

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جنرال موتورز تهدف لتقليص الرواتب والتكاليف بقيمة 1.5 مليار دولار

تأتي هذه الخطوة في وقت تتطلع فيه جنرال موتورز إلى خفض 2 مليار دولار على الأقل من التكاليف خلال العامين المقبلين، والجدير بالذكر أن عمليات الاستحواذ طوعية تمامًا في الوقت الحالي، حيث يوفر هذا البرنامج التطوعي للموظفين المؤهلين فرصة لإجراء تغيير مهني أو التقاعد في وقت مبكر.

 

وقالت المتحدثة باسم جنرال موتورز ماريا راينال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى Autonews، إن الموظفين مدعوون بشدة للنظر في البرنامج، نحن نقدم ثلاث باقات على أساس المستوى والخدمة للشركة. 

 

وأضافت راينال أنه "من خلال خفض التكاليف المنظمة بشكل دائم ، يمكننا تحسين ربحية السيارة والبقاء ماهرين في سوق تتزايد فيه المنافسة" هذه الكلمات تعكس المشاعر التي أعربت عنها ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني للموظفين يوم الخميس.

 

في الرسالة الإلكترونية، تشير بارا إلى أن عمليات الاستحواذ "مصممة لتسريع التناقص في الولايات المتحدة" في الوقت نفسه، رسم الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز صورة وردية جميلة لـ "برنامج الفصل الطوعي"، قائلاً إنه يوفر فرصة "لاستكشاف صناعة جديدة ، أو إجراء تغيير مهني ، أو تعزيز مشروع تجاري شخصي ، أو اتخاذ قرار بالتقاعد في وقت مبكر. " في بداية العام ، كان لدى جنرال موتورز ما يقرب من 81000 موظف بأجر في جميع أنحاء العالم وحوالي 58000 في الولايات المتحدة.

 

في حين أن عمليات الفصل طوعية في الوقت الحالي، فقد ذكر بارا أن "اتخاذ هذه الخطوة الآن سيساعد في تجنب احتمالية اتخاذ إجراءات غير طوعية" في المستقبل، وسيحصل الموظفون الذين يقومون بعملية التقاعد المبكر على أجر شهر واحد عن كل عام مع الشركة لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بالإضافة إلى ذلك ، سيستمرون في الحصول على تغطية صحية جنبًا إلى جنب مع مكافآت أداء، سيحصل الموظفون العالميون على نفس الخدمات وخدمات التوظيف الخارجي ولكنهم سيحصلون أيضًا على راتب أساسي وحوافز. 

جنرال موتورز جنرال ماريا راينال الولايات المتحدة Autonews

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