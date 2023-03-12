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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رصد الحالة المرورية اليوم الأحد 12 مارس.. فيديو

صدى البلد

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ الحالة المرورية من خلال خرائط جوجل لأهم الطرق والمحاور الرئيسية اليوم الأحد  12 مارس ؛ وظهر طريق صلاح سالم بكل تقاطعاته  باللون الأخضر في الاتجاهين مع وجود بعض الكثافات المتوسطة وطريق العروبة وكوبري الفنجري ونقق الطيران وذلك يرجع إلى أن اليوم الأحد بداية الأسبوع.

 

ويشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية مع بعض الكثافات، بالإضافة إلى أن مطلع كوبري 6 اكتوبر وفي اتجاه القادم من مسجد الرحمن الرحيم في اتجاه مدينة نصر يتسم بالسيولة المرورية لكن اسفله يتسم بالسيولة المرورية.

 

ويشهد ميدان عبد المنعم رياض سيولة مرورية كبيرة؛ بالإضافة إلى أن محور 26 يوليو   للمتجهين لأكتوبر والدائري المتقاطع مع المحور لكن متوقع وجود بعض الكثافات  اثناء اليوم .

 

ويشهد امتداد رمسيس والعباسية وغمرة  ووسط البلد والطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة.

 

كما يشهد طريق ماسبيرو والكورنيش في الاتجاهين سيولة مرورية وأمام وزارة الخارجية وأيضا مع وجود بعض الكثافات المتوسطة وصولا إلى مطلع كوبري 15مايو فيتسم الطريق بالسيولة المرورية وهناك بعض أعمال التطوير والتوسعة أعلى منطقة العجوزة وتستمر السيولة المرورية حتى منطقة الدائري وميدان لبنان .

 

ويجب الالتزام بالقواعد المرورية والسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة أو الكثافات لتجاوز السرعات ويؤدي ذلك إلى وقوع حوادث منوهة إلى رقم إغاثة الطرق 012‪21110000

مدينة نصر الدائري 6 اكتوبر ماسبيرو كثافات مرورية

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