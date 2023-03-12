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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعدام شنقًا للمتهم بقتل عامل لسرقة دراجته النارية بكفر شكر بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، ومحمد حسن خطاب، ومحمود مجدى عبد المقصود ووكيل النيابة أحمد عثمان وأمين سر كمال جاويش وعيد عبد الصادق عويس، بالإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل شخص لسرقته بقرية برقطا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.

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وتضمن أمر إحالة فى القضية رقم 840 لسنة 2021 جنايات كفر شكر - المقيدة برقم 14 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 9/ 4/ 2020، قام "فرج.م.ص" 39 سنة، سائق مقيم ميت راضى مركز بنها، بقتل المجنى عليه محمد عربى سليمان بيومى عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض مطواة، وأداة حبل وقام باستدراجه إلى مكان ثانيا، وما إن ظفر به حتى أشهر فى وجهه السلاح الأبيض آنف البيان، مهددا به إياه لإرضاخه، وقام بتكبيل يديه مستخدما الأداة السالف ذكرها، ثم نزع رباط بنطال المجني عليه ضاغطا به حول عنقه، ومتعديا عليه بالسلاح الأبيض أنف البيان، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرق المنقولين دراجة نارية، وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام، بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض مطواة - محل الوصف اللاحق، مهددًا به إياه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية مفتى الجمهورية محافظة القليوبية الإعدام شنقا فضيلة مفتى الجمهورية

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