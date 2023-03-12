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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. إسرائيل توجه اتهامات خطيرة لـ أمريكا بسبب الاحتجاجات

إسرائيل وأمريكا
إسرائيل وأمريكا

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن الحكومة الإسرائيلية تتهم الولايات المتحدة بتمويل الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي.

وقالت الصحيفة العبرية، نقلا عن مسئول كبير في الحكومة الإٍسرائيلية: “هذا الاحتجاج ممول ومنظم بملايين الدولارات، هناك مركز منظم يتوزع منه جميع المتظاهرين بشكل منظم. من يمول المواصلات والأعلام؟ أوضحوا لنا”.

وأكد عضو آخر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المسئول يتحدث عن الولايات المتحدة.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، إن إسرائيل على وشك اللاعودة، وإن حكومة نتنياهو بحاجة إلى التخلي عن الإصلاح القانوني. 

في فبراير، خرج هرتسوج بالفعل بخطاب طارئ متلفزًا، اقترح خلاله خطة من خمس نقاط لتغيير مسودة إصلاح النظام القانوني.

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