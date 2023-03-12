غدا.. قطع المياه 15 ساعة عن مناطق بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياة غدا قطع المياه غدا الاثنين الموافق 13 مارس الجاري من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 11 ليلا من ذات اليوم عن مدينة شربين بالكامل وعدد من قري مركز طلخا وعدد من قري مركز بلقاس لاجراء اعمال الصيانة اللازمة بمأخذ المياة الاحتياطي بمرفق مياة شربين.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث يتم تنفيذ اعمال الصيانة بالمأخذ الاحتياطي بمرفق مياة شربين،وقد أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بقطع المياة هي مدينة شربين بالكامل وقري ديسط وكتامة والطويلة والحاج خليل بمركز طلخا وقري بسنديلة والجزاير والزهراء بمركز بلقاس.

ووجه "د. مختار" للسيدة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ أعمال الصيانة المشار إليها.

وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية المشار اليها وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.