عقب لقاء صن داونز.. محمد عبد المنعم يشكو من الضامة .. وبرنامج علاجي للاعب

خضع محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي مكثف صباح اليوم، بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين أمس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم يخصع لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب سوف يخضع لاختبار طبي غدًا الإثنين، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم دون راحة، استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني المقرر إقامتها الجمعة بمدينة جاروا.

اشتمل المران على تدريبات بدنية وفنية لمجموعة اللاعبين التي لم تشارك في مباراة صن داونز. وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين، بعد أن استمر لما يقرب من ٩٠ دقيقة، فيما أدت مجموعة اللاعبين التي شاركت أمام صن داونز تدريبات في الجيم تجنبًا للإجهاد.