عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| أبو عبلة يؤكد جاهزية خالد عبد الفتاح لمباراة القطن الكاميروني

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق جاهز للمشاركة في مباراة القطن الكاميرني، المقرر لها الجمعة، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الفريق أن خالد عبد الفتاح أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بعد أن كان قد عانى خلال الفترة الأخيرة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

واستأنف الفربق مرانه صباح اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، في إطار استعداداته لمباراة القطن الكاميروني، وحرص مارسيل كولر المدير الفني على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران للتحضير للمباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة صن داونز أمس تدريبات داخل صالة الجيم، فيما خاض بقية اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على فقرات بدنية وتدريبات الكرة، وأدى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًّا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

لا محالة.. تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن وقوع زلازل مدمرة قريبا

مفاجأة من صديقة «ضحية اعتداء سعد لمجرد» تقلب موازين القضية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عائلي..شاهد أبرز اللقطات من زفاف الأميرة إيمان عبد الله الثاني والملكة رانيا

ننشر أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية

الأوقاف: صلاة التراويح بلا مدة محددة.. وآلاف المساجد جاهزة للاعتكاف والتهجد.. فيديو

خلص عليه قدام الناس.. مواطن ينهي حياة زوج شقيقته بالإسكندرية| تفاصيل

دون مضاعفات.. نصائح فعالة لصيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان

بمناسبة عيد الأم..خصم 38% على موبايل iPhone 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متعملوش زيها.. رضوى الشربيني تهاجم زوجة حسن شاكوش

احذر تناول هذه الأكلات في السحور | تفاصيل

شاهد| زفاف أسطوري لـ الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله الثاني

لن تصدق..الروبوتات ستقاتل البشر لصالح جيش هذه الدولة عام 2030

فيديو

أجسام غريبة تظهر بسماء طرطوس.. ما علاقتها بزلازل سوريا ؟ "فيديوجراف"

فقدت بصرها نهائيا .. نهاية مأساوية لقصة البلوجر سارة محمد

عاجل .. سرقة فيلا النجم محمد صلاح بالتجمع الأول والأمن يتحرك

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ