دوري أبطال إفريقيا| أبو عبلة يؤكد جاهزية خالد عبد الفتاح لمباراة القطن الكاميروني

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق جاهز للمشاركة في مباراة القطن الكاميرني، المقرر لها الجمعة، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الفريق أن خالد عبد الفتاح أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بعد أن كان قد عانى خلال الفترة الأخيرة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

واستأنف الفربق مرانه صباح اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، في إطار استعداداته لمباراة القطن الكاميروني، وحرص مارسيل كولر المدير الفني على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران للتحضير للمباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة صن داونز أمس تدريبات داخل صالة الجيم، فيما خاض بقية اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على فقرات بدنية وتدريبات الكرة، وأدى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًّا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.