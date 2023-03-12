برنامج استشفائي للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعدة جلسات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، مع بداية تحضيرات الفريق لمباراة القطن الكاميروني، المقرر لها مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني على تطبيق نظام استشفائي كامل لجميع اللاعبين ابتداءً من اليوم، لتجنب التعرض للإجهاد قبل السفر إلى الكاميرون، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، قبل انطلاق مران اليوم للاستماع إلى شرح مفصل عن حالة اللاعبين الذين اشتكوا من الإصابة مؤخرًا، لإعادة تقييم الموقف الطبي بشكل كامل.

وتغادر بعثة الأهلي جنوب إفريقيا ظهر الأربعاء المقبل متوجهة إلى الكاميرون، لخوض مباراة القطن الكاميروني مساء الجمعة المقبل بمدينة جاروا.