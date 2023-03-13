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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة صناعة الحبوب تكشف بشرى سارة للفلاح المصري في منظومة القمح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنّ الفلاح المصري في منظومة القمح يجب أن يحصل على حقه ولا يجب تفضيل الفلاح الأوروبي عليه، موضحًا: «توريد إردب القمح بـ 1250 جنيه ليس مجزيا للفلاح، فالسعر العالمي للطن يقدر بنحو 10 آلاف جنيه، أي 330 دولار».
 

 

وأضاف حسانين خلال تصريحات مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «نطالب بأن يكون سعر القمح قريبا من السعر العالمي، إذ إن سعر طن القمح تشتريه الدولة من الخارج بنحو 10 آلاف و500 جنيه».

 

وتابع رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه التقى وزير التموين والتجارة الداخلية وأكد سيراعي طلب الغرفة في موعد التوريد، وذلك في مطلع إبريل المقبل، ووعد بأن يكون سعر القمح للفلاح المصري قريبا من السعر العالمي، للحصول على أكبر كمية من الفلاح المصري توفيرا للعملة الصعبة.

 

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