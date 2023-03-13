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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى الصدر بكوم الشقافة يبدأ تشغيل العيادات الخارجية المتميزة

عيادات متمتيزة بمستشفى
عيادات متمتيزة بمستشفى صدر كوم الشقافة

بدأت مستشفى الصدر بكوم الشقافة اليوم تشغيل العيادات الخارجية المتميزة وفقا لما أعلنه الدكتور أحمد السيد مدير المستشفى، وفي إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمة طبية للمواطنين فى تخصصات دقيقة ومتميزة تفعيلا لقرار الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان ، وتحت رعاية اللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية.

وأوضح السيد أنه قد بدأ فى الفترة الصباحية - يوميا عدا أيام العطلات الرسمية - تشغيل عيادة تأهيل مرضى الصدر وإعادة تشغيل خدمات العلاج الطبيعي (مركز د. سمير خضر) علاوة على عيادة الامراض الصدرية ، كما يبدأ من اليوم تشغيل أربعة عيادات متميزة فى الفترة المسائية من 2م إلى 8م وهى عيادة السمنة والنحافة يومى الأحد والخميس من كل أسبوع وعيادة متلازمة ما بعد كورونا يومى الأحد والثلاثاء ، وعيادة الأمراض الباطنة أيام السبت والأربعاء والجمعة ، وعيادة القلب يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع.

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كانت الدكتورة / "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية سبق - وأعلنت فى شهر نوفمبر من العام الماضي - عن تشغيل العيادات المسائية التخصصية المميزة فى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية على مراحل تحت إشراف الدكتورة / "ميرفت السيد" وكيلة المديرية للطب العلاجي

من جانبها أوضحت وكيلة المديرية أن عدد العيادات المسائية والمتميزة فى المستشفيات التابعة للمديرية قد بلغ حتى الأن 65 عيادة تخصصية موزعة على 15 مستشفى ، ويجرى العمل لزيادة عدد العيادات وإدخال تخصصات جديدة لتقديم خدمة متميزة لأهالى المحافظة.

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