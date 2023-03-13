جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص ترامادول المخدرة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، والدكتور هشام شرارة مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

تم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة طائرة ترانس فير، اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى، فى راكبة فرنسية قادمة من باريس.

بتمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسام مأمور الفحص، وابتسام عبيد رئيس القسم، تلاحظ وجود عبوات دوائية.

وبالعرض على إبراهيم عبدالحكيم المشرف على صاله الوصول الدولي، قرر تكليف محمد عادل، بتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود 38 شريط مرقوم عليه ترامادول بتركيز 50 مليجرام بإجمالي 351 قرص بين طيات الملابس داخل الحقائب.





تم الجرد والتحريز، بواسطة عمر البارودي، ومصطفى مختار، وأحمد سطوحى، بحضور احمد عسكر من مكافحه التهريب، ومصطفى جنيدي، وعصام عباس، مدير إدارة الأمن الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنه 2023، وإحالة الراكبة للنيابة العامة، بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.