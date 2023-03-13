عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص ترامادول المخدرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، والدكتور  هشام شرارة مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

تم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة طائرة ترانس فير، اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى، فى راكبة فرنسية قادمة من باريس.

 

بتمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد حسام مأمور الفحص، وابتسام عبيد رئيس القسم، تلاحظ وجود عبوات دوائية.

 

وبالعرض على إبراهيم عبدالحكيم المشرف على صاله الوصول الدولي، قرر تكليف محمد عادل، بتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود 38 شريط مرقوم عليه ترامادول بتركيز 50 مليجرام  بإجمالي 351 قرص بين طيات الملابس داخل الحقائب.



تم الجرد والتحريز، بواسطة عمر البارودي، ومصطفى مختار، وأحمد سطوحى، بحضور احمد عسكر من مكافحه التهريب، ومصطفى جنيدي، وعصام عباس، مدير إدارة الأمن الجمركي.

 

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنه 2023، وإحالة الراكبة للنيابة العامة، بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

الغردقة المنطقة الجنوبية مطار الغردقة الدولى مطار الغردقة الاقراص المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

الأرصاد: سيول وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

شئون البيئة: حملات توعية عن النفايات البحرية المبعثرة بمدينة سفاجا

علاج سحري لـ السكر والمسالك البولية.. أعشاب طبيعية تخلصك من الأمراض المزمنة

تذيب الدهون.. الجبنة المشروب الرسمي لقبائل حلايب وشلاتين

قصر ثقافة الغردقة يشارك في حفل ختام بطولة كأس العالم للقوة البدنية

دروس دينية بالتنسيق مع منطقة وعظ البحر الأحمر للتوعية بترشيد استهلاك المياه

تنفيذ برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة بمراكز شباب البحر الأحمر

البحر الأحمر .. دعم بعض المناطق بصناديق كهرباء واستمرار إنارة الشوارع بالقصير

استمرار تسجيل المشاركين في الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

سعر جوال Samsung Galaxy S23 في قطر

سعر شيفروليه بليزر موديل 2023 في السعودية .. صور

بنص التمن .. الحكومة توفر لحوم ودواجن وأسماك بمنافذ التموين

ما هو أحب أنواع الصيام.. وهل يشترط السحور لصحته؟| علي جمعة يجيب

بدون مسكنات.. أسرع طرق للتقليل من تقليل الألم والتشنجات العضلية

أحد أهم الروائيين الأمريكيين.. إصابة الكاتب بول أوستر بمرض السرطان| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس النص.. أمريكي يخسر 165 كيلوجرام من وزنه بالدايت| ما قصته؟

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

جسمه بيتاكل.. مأساة شاب بورسعيدي أصيب بمرض بورغر النادر

مالالا يوسف بالحجاب على سجادة الأوسكار وأريانا ديبوز تلفت الأنظار.. شاهد

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ