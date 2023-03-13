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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 2000 جنيه.. أفضل هاتف ذكي من نوكيا في السوق المصري

هاتف نوكيا Nokia
هاتف نوكيا Nokia C1 

يعد هاتف Nokia C1 من شركة نوكيا واحدا من أرخص الهواتف الذكية الموجودة في السوق المصري من فئة الألفين جنيه ، كما يعد خيارا جيدا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف بإمكانات جيدة مع سعر رخيص للغاية يلبي الاحتياجات الأساسية. 

 

وجاء هاتف نوكيا Nokia C1  بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD بحجم 5.45 بوصة بجودة +HD ودقة 960×480 بكسل ومعدل كثافة 197 بكسل لكل بوصة، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بوصة،مع كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C1 بمعالج بسرعة 1.3 جيجا هرتز رباعي النواة ، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل  Android 9 Pie النسخة المخففة Go edition.

 

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia C1 على بطارية متوسطة بسعة 2500 مللي أمبير، ومنفذ شحن microUSB ، مع دعم الراديو والبلوتوث وشبكة الواي فاي،  مع مقبس لسماعة الأذن بقياس 3.5 ملم. 

 

ويتوفر هاتف نوكيا Nokia C1 في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي ألفين و 250 جنيها ، علما بأن السعر يختلف من متجر لآخر ، كما يختلف السعر أيضا حسب نسخة الهاتف نفسها. 

 

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