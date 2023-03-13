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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الإسماعيلية تختتم برامج تدريبية على 3 مهن لتأهيل الشباب للسوق

صدى البلد

   اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة  بنى سويف ؛ فعاليات الدورات التدريبية على 3 مهن للتفصيل والحياكة  ، والسباكة ، والتبريد والتكييف ،  بوحدة التدريب المتنقلة ، ومقر مركز التدريب المهني بشرق النيل التابع للمديرية  ،وذلك  لـ 28 متدربا ومتدربة ،   تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة  بتفعيل دور مراكز التدريب المهني بالمديريات لتأهيل الشباب من الجنسين ، وفق متطلبات سوق العمل بالمحافظات وتنفيذاً للخطة التدريبية للعام المالي الحالية .


وأوضح أحمد نظمى مدير المديرية  ،أنه تم تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى للمتدربين بعد انتهاء البرنامج التدريبي النظرى والعملى،مشيراً إلى أن  هذه الدورات التدريبية  تأتي في إطار الخطة التدريبية التى تنفذها المديرية مجاناً للشباب ، على عدد من المهن التي يتطلبها سوق العمل بهدف تأهيل أبناء المحافظة على المهن المطلوبة في سوق العمل .


وأضاف مدير المديرية  أنه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بفرص التدريب من خلال التقديم بديوان المديرية إدارة بحوث العمالة والتدريب ، او من خلال مقرات مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل بها فى الشركات والمصانع فى المهن التى يتدربون عليها .

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IMG-20230313-WA0001
IMG-20230313-WA0000
IMG-20230313-WA0000

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