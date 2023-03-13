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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان: الموافقة على قيام المتقدمين لحجز قطع الأراضى باستكمال المقدمات

وزير الاسكان
وزير الاسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على الطلبات المقدمة من العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة، سواء بنظام القرعات العلنية، أو بنظام الحجز الإلكتروني "online" للسماح لهم باستكمال مقدمات الحجز، وتقديم الشيكات الآجلة.

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، نصت على قيام الحاجزين منذ عام 2017 وحتى تاريخه، باستكمال مقدمات الحجز، خلال شهر من تاريخ الإعلان، وفقا لعدد من الشروط، وتشمل، أن تكون القطع السابق الفوز بها ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة طرحها، ويتم إعادة التعامل وفقا للأسعار الحالية لكل مدينة، ووفقا لما تسفر عنه دراسة لجنة التسعير بالهيئة، من تحديد السعر الحالي لكل منطقة.

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وأضاف وزير الإسكان: يقوم العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، وكذا الالتزام بالاشتراطات العامة والشروط المالية والعقارية الواردة بكراسة الشروط السابق التقدم من خلالها.

 

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان طرح قطع أراضي سكنية للمواطنين الشيكات الآجلة مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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