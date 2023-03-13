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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

على المحور.. إصابة وكيل نيابة في انقلاب سيارته بالجيزة

صدى البلد

أصيب وكيل نيابة أول أكتوبر بسحجات وكدمات في حادث انقلاب سيارة ملاكي قيادته أعلى محور روض الفرج قبل كارتة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى محور روض الفرج قبل كارتة أبو رواش بنطاق المحافظة، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "بهاء الدين ح م ف أ" 30 سنة، وكيل النائب العام ووكيل نيابة أول أكتوبر انقلبت سيارته مما تسبب في إصابته بكدمات وسحجات، جرى نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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