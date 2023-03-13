تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير شارع الجلاء بالزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير شارع الجلاء بمدينة الزقازيق ، حيث قام صباح اليوم بتفقد بداية أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع الجلاء والتي تشمل رفع الأكشاك وتوسعة الطريق لإقامة حدائق ومتنزهات للمواطنين وأماكن انتظار للسيارات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة.

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من رفع الاكشاك وإزالة الإشغالات من الشارع وتذليل كافة العقبات امام الشركة المسند لها أعمال التطوير والتجميل مع الزامها بالجدول الزمني المحدد ، مؤكداً أنه تم توفير أماكن بديلة لأصحاب الأكشاك المرفوعة مراعاة للبعد الإجتماعي وحفاظاً على الإستقرار الأسري لأصحابها مع مراعاة أن تكون الأكشاك بشكل موحد وديكوري يتماشى مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أن أعمال تطوير الشارع سيتم تنفيذها على 4 مراحل المرحلة الأولى تبدأ من ميدان المحطة وصولاً لعمر أفندي ، والمرحلة الثانية من عمر افندي وصولاً لمدخل شارع المكاتب ، والمرحلة الثالثة من مدخل شارع المكاتب ، وصولاً لمجلس المدينة ، والمرحلة الرابعة من مجلس المدينة وصولاً لميدان الصاغة ، مشيراً الى أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى نهاية يونيه القادم مع نهاية العام المالي الحالي .

أكد محافظ الشرقية ان المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعي لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها ، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.