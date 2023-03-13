توزيع 10 آلاف كيلو بطاطس على ألف أسرة أولى بالرعاية في الشرقية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ان جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي شاركا في توزيع 10 ألاف كيلو بطاطس على ألف أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقريتي بنى حسن وحبشى مركز اولاد صقر، وقرى نزلة العزازى والقطاويه وصفط الحنا مركز ابو حماد، وقريتي ابو ياسين واولاد موسى مركز ابو كبير، وقرية الصالح مركز فاقوس، ومدينة القرين.

أشار عبدالحميد الطحاوى إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

أضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع البطاطس جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

واكد شعبان علي انه تم اختيار الحالات الاكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعديه بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مشيرًا أن الجمعية تحرص دائما على تقديم المواد الغذائية قبل قدوم شهر رمضان، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأفاد شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.