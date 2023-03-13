صادقون.. مدرب صن داونز يرد على كولر بشأن تفويت مباراة الهلال السوداني

علّق رولاني موكوينا مدرب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بشأن الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان كولر قد قال عقب خسارة الأهلي بخماسية من صن داونز "أتمنى أن نرى صن داونز الذي نعرفه في لقاء الجولة المقبلة ضد الهلال السوداني".

وقال موكوينا في تصريحات نشرتها صحيفة THE SOUTH AFRICAN الجنوب إفريقية: “صن داونز سيلعب بنزاهة وسيحاول تحقيق الفوز على الهلال في السودان”.

وأتم: "نحن صادقون، نريد الانتصار وسنبذل قصارى جهدنا.. أقول لكولر إن صن داونز سيبذل 100% من مجهوده للفوز بلقاء الهلال، وهذا أمر مضمون تماما".

ويستعد صن داونز ليحل ضيفا على الهلال السوداني يوم السبت المقبل؛ على أن يحل الأهلي ضيفا على القطن الكاميروني الجمعة المقبل.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل، بشرط عدم هزيمة صن داونز على يد الهلال، الذي سيواجه الأهلي في الجولة الأخيرة.

وضمن صن داونز التأهل لدور الـ8، بعد وصوله إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يحتاج الهلال السوداني الوصيف إلى نقطتين، ما يعني أنه سيبلغ الدور التالي في حال فوزه على صن داونز بالسودان.