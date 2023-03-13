زيزو وقاهر الأهلي على رأس المرشحين للفوز بجائزة لاعب الجولة بدوري الأبطال

تواجد أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، في قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال أفريقيا.

وقاد زيزو فريقه الزمالك للفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ونشر “ كاف” عبر حساب بطولة دوري أبطال أفريقيا على موقع “تويتر”، قائمة مكونة من 4 لاعبين، على رأسهم أحمد سيد زيزو، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة.

وضمت القائمة كلا من بيتر شالويلي مهاجم صن داونز، وليد صبار لاعب الرجاء المغربي، كلاوتس تشاما لاعب سيمبا، وأحمد سيد زيزو.

وسجل زيزو هدفًا وصنع آخر في انتصار الزمالك على الترجي.