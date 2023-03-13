عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو وقاهر الأهلي على رأس المرشحين للفوز بجائزة لاعب الجولة بدوري الأبطال

صدى البلد

تواجد أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، في قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال أفريقيا.

وقاد زيزو فريقه الزمالك للفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ونشر “ كاف” عبر حساب بطولة دوري أبطال أفريقيا على موقع “تويتر”، قائمة مكونة من 4 لاعبين، على رأسهم أحمد سيد زيزو، للتنافس على جائزة أفضل لاعب في الجولة.

وضمت القائمة كلا من بيتر شالويلي مهاجم صن داونز، وليد صبار لاعب الرجاء المغربي، كلاوتس تشاما لاعب سيمبا، وأحمد سيد زيزو.

وسجل زيزو هدفًا وصنع آخر في انتصار الزمالك على الترجي.

زيزو أحمد سيد زيزو نادي الزمالك لاعب الجولة دوري ابطال افريقيا كاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي بعد تدخل روسيا في مولدوفا

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

ترشيحاتنا

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

تصريحات عاجلة من وزير الدفاع الروسي بشأن العلاقات مع الصين

انهيار بنك سيليكون فالي يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب العالمية

30 مليار دولار.. قرار عاجل من البنتاجون بشأن شراء الذخيرة

مفأجاة صادمة عن لوحة عمرها 150 عاما في بريطانيا.. هل لاحظتها؟

دعاء أول يوم بالعشر الأواخر من شعبان.. علي جمعة: يستجاب فورا بـ4 أمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ

بشعر مبلل.. شاهد أسماء جلال تستعرض جمالها بلوك مختلف

بإطلالة لافتة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهوره| شاهد

لن تصدق.. نظام غذائي شهير يقلل خطر الزهايمر

فيديو

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

اﻟﻤﺰﻳﺪ