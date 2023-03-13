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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة نقاش في مشاجرة مع سائق توك توك بسبب خلافات مالية بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

شهد مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية إصابة نقاش على يد سائق توك توك بجرح شبه نافذ بالبطن باستخدام سلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية، جرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي لتقديم العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي يفيد استقبال شخص مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن، إدعاء مشاجرة بمنطقة عزبة أحمد فوزي دائرة المركز.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م ح ص"، 28 سنة نقاش بجرح شبه نافذ بالبطن وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين "م ص ع" وشهرته "بالو" 29 سنة سائق توك توك تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما.


وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي لتقديم العلاج وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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