حريق هائل بمنزل في دمياط ولا خسائر في الأرواح

شب منذ قليل، حريق هائل داخل منزل مكون من ثلاث طوابق بقريه السيف الدين التابعه لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل منزل بقريه سيف الدين بالزرقا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تم الدفع ب3 سيارات اطفاء وإسعاف لمكان الحريق ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الارواح، وإنما هناك حاله اختناق تم نقلها لمستشفي الزرقا للاسعافها.



يحاول رجال الاطفاء السيطرة على الحريق وتبين أن المنزل ملك كلامن السعيد صقر وشريف صقر .