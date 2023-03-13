عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. تخرج الدفعة 22 لطب الأزهر بدمياط

الأزهر بدمياط
الأزهر بدمياط

 شهد الدكتور للسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط  فعاليات الاحتفال بتخريج الدفعة الـ ٢٢ لطلاب كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط .

جاء ذلك  بحضور  الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط بجانب أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة  للخريجين وأولياء أمورهم.

 ألقى الدكتور السيد عبد الجواد  كلمة نقل خلالها تحياته وتقديره لجامعة الأزهر وقيادتها علي الدعوة الكريمة  كما قدم التهنئة للخريجين متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مستقبلهم العملي والعلمي.

واشار إلى تقديره لما تقوم به جامعه الأزهر الشريف من جهد كبير للطلاب  من أجل مستقبلهم العلمى والعمل.

اللجنة المختصة تواصل أعمالها بمقابلة المرشحين لرئاسة جامعة دمياط | صور

FB_IMG_1678678001254
FB_IMG_1678678001254
دمياط أعضاء هيئة التدريس جامعة دمياط وكيل وزارة الصحة كلية الطب جامعة الازهر الشريف كلية طب بنين الأزهر بدمياط وكيل وزارة الصحه بدمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

الأرصاد: سيول وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أهالي دمياط يشكون من كثرة سيارات نقل الحجارة وخطرها على الطرق والمارة

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

هل يجوز الصيام في العشر الأواخر من شهر شعبان؟.. الإفتاء: في 4 حالات

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

رئيس صن داونز يتحدث لاول مرة عن سبب فوز فريقه على الأهلي

بـ 6 مليار دولار.. بريطانيا ترفع إنفاقها العسكري بشكل غير مسبوق

لجنة الحكام تكشف حقيقة وجود ركلة جزاء للزمالك في مواجهة انبي

دعاء أواخر شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتقضي حاجتك قبل رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر به في حفل الأوسكار 2023.. ما المرض الذي يخفيه مورجان فريمان بـ قفازه الأسود؟

خس النص.. أمريكي يخسر 165 كيلوجرام من وزنه بالدايت| ما قصته؟

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

جسمه بيتاكل.. مأساة شاب بورسعيدي أصيب بمرض بورغر النادر

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ