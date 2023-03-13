شاهد.. تخرج الدفعة 22 لطب الأزهر بدمياط

شهد الدكتور للسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط فعاليات الاحتفال بتخريج الدفعة الـ ٢٢ لطلاب كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط .

جاء ذلك بحضور الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط بجانب أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة للخريجين وأولياء أمورهم.

ألقى الدكتور السيد عبد الجواد كلمة نقل خلالها تحياته وتقديره لجامعة الأزهر وقيادتها علي الدعوة الكريمة كما قدم التهنئة للخريجين متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مستقبلهم العملي والعلمي.

واشار إلى تقديره لما تقوم به جامعه الأزهر الشريف من جهد كبير للطلاب من أجل مستقبلهم العلمى والعمل.